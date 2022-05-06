Уфа, 6 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров намерен пронести портрет своего деда в колонне «Бессмертного полка» в Уфе. Об этом он сообщил 6 мая в своем Telegram-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Бессмертный полк»

«Мы с дедом, рядовым Барыем Латыповичем Хабировым, тоже будем участвовать. Мой дед прошел всю войну, закончил ее в Монголии, был тяжело ранен. Я склоняю голову перед его подвигом и подвигом всего народа, победившего фашизм», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в России нет семьи, в которой бы не было своего героя.

«Бессмертный полк — это возможность в очередной раз сказать спасибо нашим отцам, дедам, прадедам за Победу. И — показать, что мы едины. Сегодня, когда наша страна, наши ребята-военнослужащие снова бьются с нацистами, это особенно важно», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году «Бессмертный полк» в Уфе пройдет в очном формате. 9 мая колонна пройдет по проспекту Октября. Построение будет осуществляться с 10:00 до 11:00 часов, шествие начнется после Минуты молчания.