Ростов-на-Дону, 6 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Ростовская администрации пообещала заменить фотоснимок фашиста у горящего советского танка Т-60, использованный при изготовлении плаката к 9 Мая. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

ИА REGNUM Фашист на фоне горящего советского танка Т-60

«Фото, отражающее боевые события, на фотостене в парке Горького, будет заменено на другое», — сказала она журналистам.

ИА REGNUM сообщало, что баннер ко Дню Победы размещён у центрального входа в парк имени Горького. При изготовлении плаката подрядчик должен был использовать фотографии военных лет и тех, кто приближал Великую Победу. Однако в числе снимков найден даже кадр из фильма «А зори здесь тихие». Большая часть кадров повторяется неоднократно, что говорит о недостаточном количестве выбранных фотографий.