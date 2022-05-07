7 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 13:05 — REGNUM В селе Донское Труновского района Ставропольского края от зимнего сна пробудили прошлогодний урожай яблок. На предприятии «Труновские сады» не сомневаются, что сочных и ароматных плодов хватит до нового урожая. Каждое яблоко отбирается вручную и заботливо складывается в картонные коробки для отправки на прилавки магазинов.

Сортировка яблок в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка яблок в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Плодохранилище в селе Донское начали строить в 2016 году. Все работы выполнены в полном объёме. Холодильник вмещает до 10 тыс. тонн яблок. На предприятии трудятся около 100 человек. В сезон уборки и на отдельные виды работ требуются дополнительные рабочие руки. Привлечь удаётся до 150 человек.

Ящики с яблоками для сортировки и упаковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Яблоки для сортировки и упаковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия «Труновские сады» сортируют яблоки Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка яблок в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка яблок в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка яблок в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка яблок в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка яблок в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Самый популярный сорт яблок — красный (Ред), на втором и третьем местах — зелёные (Гренни Смит) и жёлтые (Голден). Закладка садов проводится с учётом предпочтений потребителей. В 2022 году 240 гектаров яблоневых садов будут плодоносить, заложить предстоит ещё 107 гектаров плодовых деревьев, адаптированных к климатическим условиям Ставрополья. Всего таких сортов 12.

Яблоки сорта «Ред Делишес» Александр Погожев © ИА REGNUM

Яблоки сорта «Голден Делишес» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка яблок в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка яблок в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM Плодохранилище предприятия «Труновские сады» Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия «Труновские сады» сортируют яблоки Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка яблок в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Сортировка яблок в плодохранилище Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия сортируют яблоки после зимнего сна Александр Погожев © ИА REGNUM

Работницы предприятия «Труновские сады» Александр Погожев © ИА REGNUM

Посадочный материал — отечественный. Саженцы руководство предприятия приобретает в разных регионах России и у местного поставщика.

Ящики с яблоками для сортировки и упаковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Ящики с яблоками для сортировки и упаковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Ящики с яблоками для сортировки и упаковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Ящики с яблоками для сортировки и упаковки Александр Погожев © ИА REGNUM

«Есть проблемы по запчастям, потому что некоторое количество техники итальянского и голландского производства. Контракты на поставку запасных частей и ремонт техники заключены, от исполнения обязательств никто не отказывается», — говорит заместитель директора «Труновских садов» Григорий Овчаренко.

Григорий Овчаренко, заместитель генерального директора предприятия «Труновские сады» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сельхозтехника Александр Погожев © ИА REGNUM

Сельхозтехника Александр Погожев © ИА REGNUM

Что касается минералов и удобрений, то предприятие обеспечено ими в полном объёме.