Берлин, , 11:18 — REGNUM Рекордное снижение объёма промышленного производства зафиксировано в Германии в марте 2022 года — на 3,9% по сравнению с февралём. Об этом сообщает 6 мая Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Завод Volkswagen в Дрездене. Германия Rainerhaufe

Отмечается, что на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем снизилось реальное (с поправкой на цену) производство в обрабатывающей промышленности в марте. Данные предварительные.

По сравнению с мартом 2021 года снижение составило 3,5%. Аналитики полагали, что по итогам марта 2022 года снижение составит лишь 1%.

«В последний раз более резкое снижение было в начале коронакризиса в апреле 2020 года (-18,1% по сравнению с мартом 2020 года)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что во многих компаниях всё ещё наблюдаются проблемы с обработкой заказов из-за нарушения цепочек поставок. Это связано в том числе с санкциями и конфликтом на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии на фоне антироссийских санкций наблюдается нехватка технического углерода, который нужен при производстве автомобильных шин.

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