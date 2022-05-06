Донецк, 6 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Поселок шахты Трудовская в Донецке подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 6 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел поселка шахты Трудовская со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

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