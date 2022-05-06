Москва, 6 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Блогер Николай Соболев стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин!». Выпуск с его участием опубликовали на канале Super.

Скриншот YouTube Николай Соболев

В интервью Соболев рассказал о будущем блогерского агентства WildJam, своём увлечении вокалом, а также о нежелании уезжать из России. «Я почувствовал какой-то естественный запрос изнутри. Что вот я хочу быть здесь и проживать эти события вместе со своей страной», — объяснил он.

ИА REGNUM напоминает, что Николай Соболев — российский видеоблогер, бизнесмен и певец. Первое признание в интернете получил, снимая пранки и социальные эксперименты для проекта Rakamakafo — в 2016 году переименовал свой канал на SOBOLEV и сосредоточился на обсуждении резонансных общественных тем.