Маймана, Афганистан, 6 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб погиб подросток. Причиной трагедии стал удар током. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Otkat.od.ua Ток

По данным источников, 15-летнего мальчика звали Киямиддин, он был жителем кишлака Турткуль уезда Ширин Тагаб.

Киямиддин был поражён электрическим током и скончался после того, как взобрался на линию электропередачи, которая ранее была отключена из-за наводнения.

Жители уезда Ширин Тагаб обвиняют чиновников управления электроснабжения провинции в халатном отношении к ремонту оборудования, особенно после стихийных бедствий.