Москва, 6 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Москве в период празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне предпримут меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и граждан, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы!

Общественный порядок и безопасность при проведении праздничных мероприятий в столице, посвященных 9 Мая, будут обеспечивать более 20 тысяч человек.

В местах массового скопления людей правоохранительные органы организуют контроль и досмотр. Особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности во время проведения парада Победы и акции «Бессмертный полк».

В настоящее время в Москве все места проведения культурно-развлекательных и зрелищных мероприятий проверяются специалистами кинологических служб и инженерно-саперных подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в период шествия «Бессмертный полк», которое состоится 9 мая, закроются семь станций метро.

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