Краснодар, 6 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Туристическая группа из 75 человек запросила помощь спасателей из-за непогоды в Краснодарском крае, сообщили 6 мая в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

75.mchs.gov.ru МЧС России

Сообщение от дежурного ЕДДС Мостовского района поступило к спасателям в 08:50. Незарегистрированная туристская группа, в составе которой находятся 75 человек, в том числе 60 детей в возрасте от пяти до 18 лет, попросила о помощи. Туристы следовали по маршруту ст. Кизинка — ст. Баракаевская и оказались в четырёх километрах от станицы Баракаевской на берегу реки Губса, когда испортились погодные условия.

На помощь направлены службы экстренного реагирования. Для эвакуации к месту выехали три школьных автобуса, а также три УАЗа высокой проходимости, «Урал» от МЧС.

Для эвакуированных в доме культуры Губского сельского поселения развернут пункт временного размещения на 100 человек, организовано горячее питание, работа медицинских бригад.