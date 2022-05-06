Из ямальского Красноселькупа открываются прямые авиарейсы в Тюмень
Салехард, 6 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. На Ямале с 1 июня 2022 года авиакомпания «ЮТэйр» запускает авиарейс Красноселькуп — Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.
(сс) Alex Polezhaev
Самолет АТР-72 авиакомпании «ЮТэйр»
Рейсы будут выполняться с 1 июня по 30 сентября каждую среду. Стоимость билета в один конец — 7 572 рублей. Продолжительность полёта — чуть более трёх часов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с мая 2022 года из Салехарда и Нового Уренгоя открываются субсидируемые авиарейсы на кавказские Минеральные воды. Рейс введён по просьбам северян. Первые пассажиры прямого рейса уже прибыли в Ставропольский край.