Салехард, 6 мая, 2022, 10:46 — ИА Регнум. На Ямале с 1 июня 2022 года авиакомпания «ЮТэйр» запускает авиарейс Красноселькуп — Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

(сс) Alex Polezhaev Самолет АТР-72 авиакомпании «ЮТэйр»

Рейсы будут выполняться с 1 июня по 30 сентября каждую среду. Стоимость билета в один конец — 7 572 рублей. Продолжительность полёта — чуть более трёх часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с мая 2022 года из Салехарда и Нового Уренгоя открываются субсидируемые авиарейсы на кавказские Минеральные воды. Рейс введён по просьбам северян. Первые пассажиры прямого рейса уже прибыли в Ставропольский край.