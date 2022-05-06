Казань, 6 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Татарии школьникам и их родителям объявили даты начала летних каникул. Об этом сообщает региональное министерство образования.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Жара, солнце, лето

Ведомством рекомендовано утвердить последним учебным днем для школьников первых, девятых и 11-х классов — 24 мая. В школах республики в этот день прозвенят последние звонки для девятиклассников и одиннадцатиклассников. Ученики первых классов отправятся на каникулы с 25 мая, а выпускникам предстоит сдать экзамены. Остальные учащиеся попрощаются со школой на три месяца с 1 июня.

Проводить выпускные вечера минобрнауки РТ рекомендует не раньше 24 июня.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на программы отдыха и оздоровления детей в 2022 году направят 1,7 млрд рублей.

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