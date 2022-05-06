Тбилиси, 6 мая, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах следят за тем, как власти Грузии относятся к бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили, находящемуся в тюрьме в Рустави. Об том журналистам заявила посол США Келли Дегнан.

Саакашвили и галстук

Она прокомментировала заявления врачей из альтернативного консилиума, собранного под эгидой народного омбудсмена Грузии Нино Ломджария. Медики заявляют, что у экс-президента психическое расстройство, которое желательно лечить не в тюрьме, а за границей.

«Мы очень внимательно следим за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и призываем оказывать ему квалифицированную медицинскую помощь», — заявила Дегнан.

Американский дипломат заявила о полном доверии к выводам врачей от омбудсмена. Она призвала правительство учесть их мнение.

Напомним, Саакашвили и его сторонники в апреле снова начали жаловаться на его плохое самочувствие. Он якобы не может нормально питаться из-за проблем с психикой. В пенитенциарной службе минюста республики опровергли распространяемую сторонниками Саакашвили информацию о резком ухудшении его здоровья.