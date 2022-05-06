Санкт-Петербург, 6 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Правительство Северной столицы вводит новые меры поддержки строительной и фармацевтической отраслей. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает 6 мая телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Согласно документу, в Петербурге увеличится размер авансовых платежей по госконтрактам. Из городского бюджета можно будет получить до 50% от стоимости от госконтракта. Эта мера будет действовать до 1 января 2023 года.

Воспользоваться такой поддержкой можно будет в рамках адресной инвестиционной программы. Также мера распространится на компании в сфере строительства, реконструкции, капремонта дорожной и транспортной инфраструктуры. При этом процент выплаты от госконтракта для фармацевтической отрасли будет увеличен до 70%.

Напомним, ранее Смольный поддержал туристическую сферу Петербурга. Для компаний в этой отрасли решили обнулить земельный и имущественный налоги. Эту меру поддержали и в Законодательном собрании Петербурга.