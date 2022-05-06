Иркутск, 6 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 6 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8635 человек, причём четверо из них погибли за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 210 (+81 за сутки). Госпитализированы 424 (-34 за сутки). В то же время выздоровели 287 093 пациента (+124 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 678 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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