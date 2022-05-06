Москва, 6 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Следственный комитет России изучит видео, на котором грузинский наемник пытает российского военнопленного на Украине, говорится 6 мая в телеграм-канале СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По данным ведомства, ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой грузинский наемник на Украине избивает пленного российского военнослужащего, пытаясь заставить его произнести оскорбительные фразы в адрес России и руководства страны. Подобное поведение является нарушением требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, уточнили в СКР.

Следователи установят обстоятельства издевательств над российскими военнослужащими и дадут им правовую оценку в рамках уголовного дела, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения в Херсонской области тела мужчины со следами пыток.

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