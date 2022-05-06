Санкт-Петербург, 26 мая, 2011, 14:41 — ИА Регнум. Отец Евгений, настоятель храма святой Анастасии Римлянки в Пскове, рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что он рад передаче икон в музей-усадьбу А.С.Пушкина "Михайловское" в Псковской области. "Все иконы будут сохранены с музейным профессионализмом и будут жить духовной молитвенной жизнью", - сказал отец Евгений.

Он отметил, что между Псковской епархией и музеем-заповедником подписан договор и часть икон будет находиться в действующем храме Георгия Победоносца в Городище Воронич около Михайловского. Храм является музеем, но там проходят богослужения.

Напомним, что 25 мая в государственном музее-заповеднике "Михайловское" (Псковская область) открылась выставка культурных ценностей, переданных Северо-Западным управлением Росохранкультуры музею, и торжественная передача соответствующих документов. Из 60 выставленных предметов более половины - иконы, многие из которых были найдены правоохранительными органами практически во время отправки за границу. По словам специалистов, обнаружены иконы были 10-15 лет назад, а затем проходили экспертизы и восстанавливались полностью все документы, только после этого иконы были переданы в музей.