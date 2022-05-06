Санкт-Петербург, 26 мая, 2011, 14:41 — ИА Регнум. Отец Евгений, настоятель храма святой Анастасии Римлянки в Пскове, рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что он рад передаче икон в музей-усадьбу А.С.Пушкина "Михайловское" в Псковской области. "Все иконы будут сохранены с музейным профессионализмом и будут жить духовной молитвенной жизнью", - сказал отец Евгений.

Он отметил, что между Псковской епархией и музеем-заповедником подписан договор и часть икон будет находиться в действующем храме Георгия Победоносца в Городище Воронич около Михайловского. Храм является музеем, но там проходят богослужения.