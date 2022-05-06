Москва, 6 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее сообщил, что он не станет поддерживать санкции Запада в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, является разумным и стратегически мыслящим политиком. Об этом 6 мая написал Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх

«Есть же разумные политики, способные мыслить здраво и стратегически», — отметил в своём сообщении Легойда, комментируя заявление главы венгерского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предложение Европейского союза о возможности введения эмбарго на российские энергоресурсы для Венгрии равносильно атомной бомбе.