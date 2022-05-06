Воронеж, 6 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Общегородской выпускной в Воронеже в этом году состоится 25 июня, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа 6 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

Изначально датой проведения общегородского выпускного было определено 24 июня. Однако праздник решили перенести на один день по техническим причинам.

По информации вице-мэра Надежды Савицкой, общая идейная концепция праздника уже готова, прорабатываются вопросы событийного насыщения и технического обеспечения мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в этом году в большом выпускном в парке «Алые Паруса» примут участие около пяти тысяч выпускников.