6 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter совет одного из министров по переходу на более дешевые товары с целью экономии средств семейного бюджета.

Джейн Спай, , 13:53 — REGNUM Уровень инфляции в Великобритании достиг 7%, это наивысший показатель за последние 30 лет. Многие британцы не справляются с «кризисом цена на жизнь» и требуют от правительства принятия мер помощи, снижения ставки по НДС и введения налога на непредвиденную прибыль для нефтегазовых компаний.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис посоветовал населению экономить путем выбора товаров «бюджетных брендов». «Вещь, которую нужно держать в голове: если посмотреть на траты на еду по домохозяйствам, то в Великобритании они самые низкие в Европе. Частично потому, что у нас высококонкурентный рынок. Для 20% самых бедных домохозяйств расходы составляли 16%, несколько лет назад они сократились до 14 процентов. Сейчас они вновь возрастут», — добавил министр.

Некоторые пользователи написали, что министры вроде Юстиса — последние, от кого они будут принимать советы, потому что люди в правительстве с высокими зарплатами понятия не имеют, как живут простые британцы.

«Хорошо, кто-то, может быть, и будет искать товары подешевле, но очень просто министру с зарплатой около 116 тысяч в год говорить другим, что им делать, не так ли?» — прокомментировал @skpLondon.

«Кто может дать совет о том, как экономить, когда не можешь позволить себе еду лучше, чем Джордж Юстис, который заявил о расходах в 195 тысяч в прошлом году», — напомнил @Parody_PM.

«Джордж Юстис посещал элитную частную школу, потом работал на ферме своей семьи, прежде чем стать членом парламента. У него нет опыта реальной жизни. Заткнись и прекрати давать протекционистские советы, поверхностный невежда», — обратился @PaulFulford

Министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис (сс)David Woolfall

В комментариях отметили, что совет действительно полезный и таким образом можно сэкономить значительную сумму денег. Но не все согласились с этим мнением, потому что если следовать его позиции, то решение остаться без дома в надежде получить муниципальное жилье — тоже выход.

«Хороший совет, по крайней мере, он дает полезные советы. Я раньше ходил в магазин Waitrose, но потом сменил его на Asda на другом конце города. Сэкономил уйму денег», — рассказал @antiwoke2020.

«А когда цены на энергию взлетят еще выше и ты не сможешь позволить себе Asda, всегда есть продовольственные банки. Это же здравый смысл. Всегда есть возможность продать дом и жить на улице», — ответил @scibod.

Среди пользователей есть те, кто экономит таким образом уже давно из-за того, что не подходит по критериям для участия в программах финансовой поддержки. По их мнению, в такой экономии нет ничего ужасного и стыдного.

«Я никогда не получал льготы в своей жизни. Я прямо уд порога того, чтобы претендовать на получение универсального кредита (социальная выплата в Великобритании — прим. Д. С.). Так что пока мою зарплату отправляют на пособия другим, я должен искать дешевую еду и покупать товары с желтыми стикерами. В чем проблема другим людям делать так же?» — спросил @abbeylinegold.

Многие пользователи считают, что давать такой совет равно проявлять неуважение к населению, потому что большинство британцев перешли на товары подешевле еще в самом начале кризиса, а реальных обещанных действий до сих пор не принято.

«Он думает, мы этого еще не делаем? Я всегда покупал еду подешевле, в том числе до кризиса, потому что продукты в Великобритании были очень дорогие еще до кризиса. Страшно представить, на сколько еще они вырастут», — написал @Raxor1Robin.

«Джордж Юстис придумал абсолютно блестящее решение проблемы кризиса цен на жизнь. Интересно, почему до этого никто раньше не дошел? Перейти на бюджетные бренды. Проблема решена… мы в безопасности…восхвалите его оглушительными фанфарами», — написал @SueSuezep.

«Ты действительно думаешь, что люди, которые с трудом могут себе позволить еду, уже не делают все возможное, в том числе не покупают дешевые продукты? Это называется политика протекционизма», — считает @jmd60

Продуктовый магазин в Лондоне (сс) Nickolay Romensky

«А что, если они уже покупают дешевые альтернативы? В этом проблема. Народ, который и так экономил, теперь не может себе позволить поесть», — прокомментировала @BondBo80 445 524.

Пользователи также добавили, что они бы с радостью применили этот совет к электроэнергии, раз правительство не планирует хоть каким-то образом снижать цены на нее, однако это вряд ли получится без риска умереть от холода и голода.

«Джордж Юстис дал нам хороший совет. Я решил разорвать все мои договоры энергоснабжения и заменить их на более бюджетные договоры. Это же должно сэкономить мне деньги», — прокомментировал @PaulTempleman6.