Уфа, 6 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Управляющую компанию в Уфе оштрафовали на крупную сумму после падения наледи с крыши на ребенка. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

CJ Сосульки

Сообщается, что весной текущего года из-за ненадлежащей уборки ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» наледи и снега с крыши здания на пятилетнего ребенка упала сосулька. В результате мальчик получил телесные повреждения.

Отмечается, что управляющая компания была привлечена к административной ответственности по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Предприятие было оштрафовано на 300 тысяч рублей.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры контролируют ход и результаты расследования уголовного дела по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое было возбужденного по данному факту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фирму оштрафовали за плохую очистку кровли дома от снега.