Ангарск, Иркутская область, 6 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о задержании мужчины, который сознался в том, что стал зачинщиком природного пожара, случившегося накануне, 5 мая, в Ангарском городском округе. Очевидцы сообщили о том, что недалеко от автозаправочной станции, рядом с федеральной трассой, на большой площади горит сухая растительность. Из находящейся в 12 километрах пожарно-спасательной части к месту пожара была направлена автоцистерна. Ландшафтный пожар развивался на площади 400 квадратных метров. В течение 15 минут открытое горение было ликвидировано.

МВД Пожар в Ангарском городском округе

На месте находился мужчина, который признался в том, что возгорание произошло из-за его действий. По словам нарушителя, он является лицом без определенного места жительства, а костёр развёл вместе с другом, чтобы приготовить кашу на открытом огне. Оставив костер без присмотра, товарищи ушли по своим делам. В это время с порывом ветра огонь перешёл на сухую растительность, в результате чего создалась угроза автозаправке и лесному массиву.

Благодаря бдительности очевидцев пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в западных, центральных и южных районах Иркутской области введён особый противопожарный режим. Полицейские региона проводят рейды, направленные на профилактику пожаров

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