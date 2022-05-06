Владивосток, 6 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Приморский краевой суд 6 мая рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего члена КПРФ, экс-кандидата в губернатора Приморья Андрея Ищенко на постановление об избрании меры пресечения, сообщается на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники изолятора

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Постановлением Первомайского районного суда Владивостока 6 апреля в отношении Ищенко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 13 суток, Таким образом, опальный коммунист должен был находиться под стражей до 17 мая 2022 года.

Сторона защиты не согласилась с решением и обжаловала его. Фигурант участвовал в заседании суда апелляционной инстанции посредством видеоконференц-связи.

«Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от 6 мая постановление суда первой инстанции в части избранной Ищенко А. С. меры пресечения оставлено без изменений, жалоба адвоката обвиняемого — без удовлетворения», — сообщается на сайте суда.

Андрея Ищенко Приморский крайком КПРФ исключил 2 ноября 2019 года из партии за дискредитирующие её действия.

Как сообщало ИА REGNUM, учредитель строительной компании «Аврора-Строй» Андрей Ищенко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, по версии следствия он присвоил более 105 млн рублей дольщиков.