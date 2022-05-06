Ульяновск, 6 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Ульяновской области на территориях пяти муниципальных образований сложилась неблагополучная обстановка с ландшафтными пожарами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

На заседании штаба по развитию региона был поднят вопрос о противопожарных мерах, в том числе для защиты лесов. Отмечается, что с 1 марта огнём пройдено более 109 гектаров земли и неблагополучной считают обстановку с ландшафтными пожарами сложилась в Ульяновске, Ульяновском, Чердаклинском, Николаевском и Барышском районах.

По данным минприроды, с начала года в Ульяновской области произошло три лесных пожара общей площадью 2,1 гектара, «ущерб лесному фонду не причинён». Установлены причины возгораний: неосторожное обращение с огнём и переход огня с земель иных категорий. В ведомстве заявляют, что по данным фактам планируется обратиться к правоохранителям для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, с 28 апреля в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, лесопожарные формирования находятся в состоянии повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области практически ежедневно стали регистрировать возгорания сухой травы. В частности, 4 мая произошло шесть травяных пожаров на площади 1,085 гектара.