Кишинёв, 6 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Сотрудники Прокуратуры Молдавии по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) провели обыск в доме бывшего премьер-министра республики и экс-лидера Демократической партии Павла Филиппа. Об этом 6 мая сообщает издание Deschide со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Марьяну Черпец.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

По данным журналистов, бывший глава молдавского правительства фигурирует в деле о попытке отчуждения земельного участка площадью более 40 соток в Одессе. Там расположено консульство Молдавии на Украине.

Стоит отметить, что уголовное дело по данному случаю было возбуждено Генпрокуратурой Молдавии в декабре 2020 года. Следователи установили, что в феврале 2019 года было принято постановление молдавского правительства о передаче дипломатической недвижимости в частное владение в результате обмена по заниженной цене.