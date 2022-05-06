Магнитогорск, Челябинская область, 6 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником Егором Яковлевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Alexmagnitog «Арена Металлург»

Отмечается, что клуб подписал с 30-летним хоккеистом новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона 2024/25.

Яковлев выступает за «Металлург» с мая 2019 года. В сезоне 2021/22 он сыграл в 72 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 27 результативных передач. «Металлург» стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл московскому ЦСКА (3:4).