Ростов-на-Дону, 6 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Сотрудники прокуратуры Ростовской области отчитались о доходах за 2021 год. Сведения о заработках опубликованы на сайте надзорного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Соборный переулок, г. Ростов-на-Дону

Так, прокурор Ростовской области Роман Прасков в 2021 году заработал 4,2 млн рублей. Это на 600 тыс. больше, чем годом ранее. Его супруга добавила в семейный бюджет 140 тыс. рублей. В собственности Праскова указана квартира площадью 101,6 кв метра, у супруги — квартира около 39 кв. метров.

Заместитель донского прокурора Дмитрий Стовбун в 2021 года заработал 4,7 млн рублей. У него в собственности две квартиры площадью 40,6 и 106,8 кв. метра. Супруга, заработавшая в 2021 году 854 тыс. рублей, владеет квартирой 47,3 кв. метра и Toyota RAV4.

Больше всех в 2021 году заработал прокурор Красного Сулина Мурат Сидаков, отчитавшийся о 11,7 млн рублей. Увеличение дохода произошло в связи с продажей недвижимости. В его собственности осталась квартира площадью 151 кв. метр.