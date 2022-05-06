Новосибирск, 6 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Новосибирский Горзеленхоз получил партию однолетних цветов для благоустройства города. Об этом сообщила директор муниципального учреждения Наталья Цветкова.

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«Всего пришло 11 тысяч экземпляров: бархатцы, пеларгония, ирезине. Высаживаем на всех объектах, где проводятся мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Победы», — уточнила Цветкова.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ретропоезд «Эшелон Победы» торжественно прибыл на вокзал Новосибирск-Главный.