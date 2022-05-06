Ташкент, 6 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. На днях в Центральном парке столицы Узбекистана состоялся концерт «Хора Турецкого» и «SOPRANO», насладиться творчеством российских исполнителей пришли представители всех поколений республики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хор Турецкого

Концерт, на котором присутствовали тысячи человек разных возрастов, прошел совершенно бесплатно. «Хор Турецкого» и «SOPRANO» исполнили песни «пяти поколений», среди них популярные советские и российские шлягеры, известные узбекские композиции.

Особый восторг публики вызвали такие песни как «Катюша», «Ой кто там с горочки спустился» и конечно же «День Победы». Публика, именно со слезами на глазах, подпевала российским исполнителям.

Концерт длился около двух часов, он прошел в рамках дружбы и единства народов Узбекистана и России, при поддержке правительства Москвы и министерств иностранных дел двух стран.