«Хор Турецкого» исполнил в Ташкенте «Катюшу» и «День Победы»
Ташкент, 6 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. На днях в Центральном парке столицы Узбекистана состоялся концерт «Хора Турецкого» и «SOPRANO», насладиться творчеством российских исполнителей пришли представители всех поколений республики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Концерт, на котором присутствовали тысячи человек разных возрастов, прошел совершенно бесплатно. «Хор Турецкого» и «SOPRANO» исполнили песни «пяти поколений», среди них популярные советские и российские шлягеры, известные узбекские композиции.
Особый восторг публики вызвали такие песни как «Катюша», «Ой кто там с горочки спустился» и конечно же «День Победы». Публика, именно со слезами на глазах, подпевала российским исполнителям.
Концерт длился около двух часов, он прошел в рамках дружбы и единства народов Узбекистана и России, при поддержке правительства Москвы и министерств иностранных дел двух стран.