Омск, 6 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Городские памятники и мемориалы приводят в порядок в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в мэрии города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

В столице Омской области продолжается подготовка памятных мест к празднованию Дня Победы. В работе принимают участие специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Рабочие выполняют мелкий косметический ремонт памятников, помывку, покраску, наводят порядок на прилегающей территории, ремонтируют подходы к мемориальным объектам.

5 мая служба благоустройства Кировского округа обновила лакокрасочное покрытие 14-метровой бронзовой скульптуры «Солдата-Победителя» в парке имени 30-летия Победы. До этого отремонтировали урны и скамейки в парке Победы, покрасили монумент «Мать — сибирячка».

В оперативном управлении бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» находятся 12 памятников и мемориальных зон. Все эти объекты обещают привести в порядок перед 9 Мая.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная репетиция парада Победы состоялась в Омске 5 мая.

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