Владикавказ, 6 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Северной Осетии летом 2022 года отдохнут в лагерях отдыха более 18 тысяч детей в возрасте 7-15 лет. Для большинства из них отдых будет организован в лагерях дневного пребывания, созданных на базе образовательных учреждений. Для детей проведут профильные тематические смены, сообщила министр труда и социального развития РСО--Алания Алина Айдарова. Во всех 115 пришкольных лагерях будут проведены 197 профильных и тематических смен.

40.mchs.gov.ru В детском оздоровительном лагере

Такую форму отдыха поручил организовать в текущем году глава республики Сергей Меняйло. По его поручению на базе шести стационарных организаций отдыха детей запланировано проведение 24 профильных и тематических смен.

Так, будут открыты специализированные смены для воспитанников детско-юношеских спортивных школ, кружков и секций, школ олимпийского резерва. Проведут также специализированную смену для школьников, интересующихся IT-технологиями. Один из потоков будет организован как инклюзивная смена. Кроме того, будет проведена правоохранительно-патриотическая профильная смена «Патриот».

Для воспитанников лагерей отдыха предусмотрят программы по военно-патриотической и историко-краеведческой тематике, социально-гуманитарному, художественному, туристско-краеведческому, физкультурно-оздоровительному направлениям.