Москва, 6 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. На территории России продолжают действовать свыше 55 очагов лесных пожаров на общей площади более 16 тыс. Гектаров. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

U.S. Forest Service Лесной пожар

«Действуют 56 очагов лесных пожаров на площади 16,12 тыс. гектаров, из них 23 очага площадью 9,12 тысячи гектаров локализованы», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В МЧС добавили, что всего за сутки в российских регионах было зарегистрировано 788 термических точек, в том числе 591 — палы сухой растительности.

К тушению пожаров за сутки привлекались более 4,2 тыс. человек, 827 единиц техники, а также 16 воздушных судов.