Хониара, 6 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. 6 мая лидер оппозиции на Соломоновых островах предупредил, что военнослужащие Вооруженных сил Китая вскоре могут превысить численность австралийских миротворцев в тихоокеанской стране. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News.

(сс) Yvonne Green DFAT Соломоновы острова с высоты

Лидер оппозиции Питер Кенилореа-младший заявил в интервью газете The Australian, что для быстрого развертывания китайских войск на Соломоновых островах практически все готово.

Он также опасается, что премьер-министр Соломоновых островов Манассия Согаваре, скорее всего, пойдет на размещение военных из Китая, несмотря на все недовольство Австралии.

Заявления Кенилореа-младшего прозвучали после того, как в прошлом месяце Соломоновы острова подписали пакт о безопасности с Китаем, согласно которому Пекин может создать военную базу, в 2 000 километрах от границ Австралии.