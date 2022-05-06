Москва, 6 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Французские власти смогут остановить продуктовую инфляцию, только если договорятся с производителями о фиксированных ценах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета экономики и бизнеса финансового университета при правительстве РФ Марина Измайлова. Так она прокомментировала информацию о том, что в апреле продуктовая инфляция во Франции выросла на 3%.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Ускорение продуктовой инфляции во Франции стало следствием комплекса взаимосвязанных причин, в числе которых: кризис на Украине, рост цен на энергоносители, транспортные услуги, зерновые культуры и растительное масло, а также падеж поголовья скота вследствие птичьего гриппа, — сказала экономист. — Власти Франции смогут остановить такой рост цен, только если договорятся с производителями о фиксированной стоимости на произведенную продукцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во Франции дорожают такие продукты питания, как макароны, растительное масло, мука, говядина, кофе, сливочное масло, мясо птицы и крупы.