Майданшахр, Афганистан, 6 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В результате удара молнии в афганской провинции Вардак погибла молодая женщина. Молния ударила в дом на городской площади, сообщает «Шафакна» со ссылкой на местные источники.

U.S. Air Force photo by Edward Aspera Jr Молния

Маулави Файзулла Джалали, глава отдела по чрезвычайным ситуациям провинции Вардак, сообщил СМИ, что в результате удара молнии была убита женщина, а двое её детей получили серьёзные ранения.

Врачи центральной больницы провинции Вардак сообщили, что состояние здоровья одного из детей, пострадавших в результате удара молнии, вызывает тревогу.

В последние дни проливные дожди и грозы прошли в разных частях Афганистана.