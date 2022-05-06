Тункинский район, Бурятия, 6 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии нашли пропавшего 12-летнего ребёнка без признаков жизни. Об этом рассказал глава района Чингис Маншеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Поиски пропавшего ребёнка в Бурятии

Тело обнаружили задействованные в поисковой операции местные жители в лесу, в 7-8 км от села Хужиры.

В настоящее время на месте проводятся следственные действия с участием судмедэксперта.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик ушёл из дома вечером 27 апреля после ссоры с пьяным отцом. Вместе с ним были две собаки, которые через пару дней вернулись домой грязные и голодные. Поиски пропавшего школьника были организованы на следующий день, 28 апреля.