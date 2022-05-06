Рим, 6 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Полное эмбарго на поставки российской нефти может быть введено Евросоюзом через девять месяцев. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью итальянской газете «Мессаджеро».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Рассказывая о планах введения эмбарго на поставки нефти из России, еврокомиссар отметил, что это будет затруднительно сделать в ближайшие сроки.

«Наше предложение — ввести эмбарго, в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — заявил Джентилони.

По его мнению, в итоге решение ударит по российской экономике сильнее, чем по европейской.