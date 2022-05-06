Премьер Австралии не знает, как живут простые граждане — лидер оппозиции
Канберра, 6 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Лидер Лейбористкой партии Австралии Энтони Альбаниз в ходе своего очередного предвыборного выступления заявил, что в стране необходимо разработать план, чтобы никто не остался без крыши над головой и никто не был брошен в трудной жилищной ситуации. Об этом 6 мая сообщил телеканал Nine News.
«Таков подход лейбористов», — сказал лидер оппозиции.
Альбаниз также не упустил возможности покритиковать своего главного политического оппонента на этих выборах премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.
«Премьер-министр, кажется, думает, что людям сейчас стало легче … Он не в курсе, как тяжело прямо сейчас приходится обычным людям», — заявил политик.
Альбаниз отметил, что Австралия нуждается в серьезном снижении стоимости жизни, которая стала очень дорогой из-за высокой инфляции.