Канберра, 6 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Лидер Лейбористкой партии Австралии Энтони Альбаниз в ходе своего очередного предвыборного выступления заявил, что в стране необходимо разработать план, чтобы никто не остался без крыши над головой и никто не был брошен в трудной жилищной ситуации. Об этом 6 мая сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

«Таков подход лейбористов», — сказал лидер оппозиции.

Альбаниз также не упустил возможности покритиковать своего главного политического оппонента на этих выборах премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

«Премьер-министр, кажется, думает, что людям сейчас стало легче … Он не в курсе, как тяжело прямо сейчас приходится обычным людям», — заявил политик.

Альбаниз отметил, что Австралия нуждается в серьезном снижении стоимости жизни, которая стала очень дорогой из-за высокой инфляции.