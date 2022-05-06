Курган, 6 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Курганская область продолжает лидировать в России по площади, пройденной огнём в ходе лесных пожаров. Это следует из данных, представленных федеральной «Авиалесоохраной».

Лесной пожар

За минувшие сутки на утро 6 мая в Курганской области зафиксировано пять пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 10 076 га. Днём ранее данная площадь составляла 13 256 га.

Тем временем в Курганской области 6 мая поднялся шквалистый ветер до 25 м/с. Получено очередное предупреждение о повышении уровня пожарной опасности, отметил в своём телеграм-канале губернатор Зауралья Вадим Шумков.

«Повторяем ещё и ещё раз: ситуация очень сложная. Дождя нет. Погода сухая. Ветер шквалистый. Он не даёт работать авиации, разнося огонь из участков действующих лесных пожаров в труднодоступных местах, в сторону трассы, нескольких населённых пунктов и СНТ Белозерского и Кетовского округов. Не разжигайте ничего!», — просит земляков глава региона.

По данным МЧС в зоне риска оказались три населённых пункта в Белозерском и Кетовском округах, сообщает Шумков.

«Если огонь угрожает вашему населенному пункту, действуйте в соответствии с указаниями сотрудников органов власти и МЧС в части эвакуации, используя предоставленные ими возможности либо покиньте его самостоятельно с обеспечением безопасности детей и пожилых родственников», — советует курганский губернатор.