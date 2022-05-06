Москва, 6 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Федрезерв США может продолжить повышать ставку, если сохранятся риски роста мировой инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 мая заявила финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина.

Dan Smith ФРС США. Вашингтон

«Основным фактором ужесточения монетарной политики ФРС и повышения ставки на 0,5% до 0,75-1% стал рекордный за последние сорок лет уровень инфляции, который достиг 8,5%, — сказала она. — Рост инфляции связан с последствиями пандемии, дисбалансом спроса и предложения, а также геополитической напряженностью. В случае сохранения финансовых рисков и роста уровня мировой инфляции ставка может продолжить повышаться».

Как полагает Шебалина, повышение процентной ставки может поддержать американскую национальную валюту, а также снизить темпы роста инфляции.

«С укреплением доллара, который занимает высокую позицию в мировой финансовой системе, может произойти снижение мировых цен на сырье. Что касается американских фондовых индексов, то они демонстрируют рост после объявления о росте ставки. Во многом это связано с подтверждением ожиданий инвесторов. Что касается фондового и криптовалютного рынка, то они могут скорректироваться при более активном повышении процентной ставки», — сказала Шебалина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский заявил, что правительству США всё сложнее выплачивать иностранным кредиторам проценты по своему госдолгу.