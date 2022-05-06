Посёлок городского типа Ольховатка, Воронежская область, 6 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. От проведения массовых мероприятий, в том числе шествия «Бессмертного полка», отказались в Ольховатском районе Воронежской области 9 мая. Это следует из сообщения в телеграм-канале администрации района.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

«От проведения нескольких массовых мероприятий пришлось отказаться в целях антитеррористической безопасности», — уточнили в администрации.

При этом День Победы в районе всё равно отпразднуют — 6 мая состоится фестиваль военно-патриотической песни, а на 9 мая запланированы возложения цветов и венков к братской могиле на центральной площади Ольховники, концерт, акция «Георгиевская ленточка» и турнир открытия спортивного сезона по футболу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от проведения мероприятий на 9 мая отказались власти в Россошанском и Кантемировской районах. Напомним, в приграничных районах Воронежской области действует жёлтый уровень террористической опасности.