Канберра, 6 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая перед журналистами 6 мая, прокомментировал слова своего предшественника Малкольма Тёрнбулла, который предложил избирателям голосовать за независимых кандидатов в округах, контролируемых членами Либеральной партии. В своем обращении к австралийцам Моррисон попросил их не делать этого, передает телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«Я всегда относился к бывшим премьер-министрам обоих политических убеждений с величайшим достоинством и уважением … Но я не разделяю его точку зрения», — сказал Моррисон.

Как пишут журналисты, нынешний премьер-министр повторил свой старый аргумент, чтобы заставить избирателей, голосующих за независимых, изменить свои намерения

«Если они не говорят вам, как они будут голосовать [в парламенте], как вы можете их избирать? Мы видели слабость в руководстве Лейбористской партии. Можете ли вы представить, что теперь вы будете голосовать за эту плеяду независимых, зеленых и всех остальных? Я имею в виду, что они и так достаточно слабы», — объяснил Моррисон.