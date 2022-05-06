Чанша, Китай, 6 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Госсовет КНР принял решение создать группу по расследованию недавнего обрушения здания в центральной китайской провинции Хунань, сообщат 6 мая агентство Синьхуа.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Подтверждено, что в общей сложности 53 человека погибли в результате обрушения самостроя, произошедшего 29 апреля в районе Ванчэн столицы провинции города Чанша. Десять человек были спасены.

Команда, возглавляемая Министерством по чрезвычайным ситуациям, пригласит экспертов по строительству, безопасности и правовым вопросам для оказания профессиональной поддержки расследованию.

Расследование будет проводиться в соответствии с законом, научно обоснованным, практичным и эффективным образом. Власти пообещали выяснить причину аварии, извлечь из нее урок и серьезно добиваться привлечения к ответственности.