Париж, 6 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не хочет становиться премьер-министром избранного главы государства Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

Марин Ле Пен не хочет быть премьер-министром Эммануэля Макрона. У него будет большинство. Если бы Марин Ле Пен была избрана, она получила бы свое большинство.

Как сообщало ИА REGNUM, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон обещал «полное обновление», партия президента меняет своё название.