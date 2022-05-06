Брисбен, Австралия, 6 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Некоторые районы штата Квинсленд, расположенного на северо-востоке Австралии, готовятся к экстремальным погодным условиям. В северных и западных малонаселенных районов действует режим повышенной готовности, поскольку власти ожидают выпадение рекордного количества осадков, что может привести к наводнениям. Об этом 6 мая сообщил телеканал Nine News.

65.mchs.gov.ru Ливень

Прогнозируется, что ливни начнутся 10 мая. В свою очередь премьер-министр штата Анастейша Палащук уже призвала жителей подготовиться и прислушаться к советам местных властей.

«Будут невероятно сильные дожди, поэтому мы хотим, чтобы люди очень хорошо продумали свои выходные», — сказала она на пресс-конференции.

Ожидается, что дожди не будут такими сильными на юго-востоке, некоторые районы которого все еще восстанавливаются после наводнения в начале этого года. Но прогнозируется, что северный Квинсленд подвергнется рекордному количеству осадков.