Челябинск, 6 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Челябинске местного жителя осудили за разбойное нападение на пункт приёма вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Cleper.ru Суд

Приговор вынес Металлургический районный суд. По данным следствия, октябрьским днём 2020 года этот пьяный гражданин и его неустановленный следствием сообщник проникли в помещение пункта, напали на находившегося там гражданина и потребовали денег. В итоге они похитили телевизор и 37,8 тыс. рублей. А затем в одном из магазинов подсудимый пытался похитить товар, но был задержан сотрудниками торговой точки.

Суд назначил ему 7 лет 6 месяцев заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. ​​​​​​​