Казань, 6 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В столице Татарии задержали мужчину, подозреваемого в краже медикаментов из машины экспедитора. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Медикаменты

Ранее судимого 38-летнего жителя Казани задержали 4 апреля. Как установили полицейские, в конце марта он вскрыл на улице Четаева припаркованный автомобиль экспедитора медикаментов и похитил лекарства и медицинские товары на сумму более 15 тыс. рублей.

Мужчина признал вину и во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 31-летнего мужчину подозревают в краже деталей автомобиля, принадлежащего одной из организаций города.

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