Мельбурн, Австралия, 6 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. 6 мая более 1 500 водителей автобусов по всему Мельбурну (столица штата Виктория, юго-восток Австралии) не вышли на работу после того, как не смогли прийти к соглашению о повышении заработной платы и улучшении условий труда. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

Забастовка водителей проходит на фоне усилий Профсоюза транспортников, который ведет переговоры с двумя ведущими операторами общественного транспорта штата Ventura и Dyson.

Утром 6 мая около 200 водителей собрались у автобусного депо, принадлежащего перевозчику Dyson. Они скандировали «остановите автобусы» и размахивали профсоюзными флагами.

24-часовая забастовка затронет восточные, южные и северо-восточные пригороды Мельбурна, в том числе пострадают некоторые школьные рейсы.