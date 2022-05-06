Любим, Ярославская область, 6 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Глава Любимского района Ярославской области Александр Кошкин переизбран на новый срок, он руководит районом 18 лет. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Любимский район Александр Кошкин

Выборы главы прошли на заседании Собрания представителей Любимского района. На пост было выдвинуто 4 кандидата, большинством голосов избран Александр Кошкин. Он возглавляет Любимский район с 2004 года и сможет отметить на данной должности 20-летний юбилей

Главе Любимского района 66 лет, он родился в Ярославской области. До перехода в органы местного самоуправления работал на предприятии «Любимская сельхозтехника».