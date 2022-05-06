Омск, 6 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Днём 7 мая в Омской области ожидается +15…+20 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Весна

Прогнозируется погода без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 4-9 м/с, днём — 7-12 м/с. Температура ночью — 3…+2 °С.

8 мая в Омской области ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с. Температура ночью — 1…+4 °С. Днём 8 мая столбики термометров поднимутся до +18…+23 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, опасность схода единичных снежных лавин сохраняется 6 мая в горах Красноярского края.

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