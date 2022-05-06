Ростов-на-Дону, 6 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа через пункты пропуска на границе в Ростовской области на территорию России прибыли свыше 13,5 тыс. беженцев из республик Донбасса. Об этом 6 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с беженцами из Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан», — говорится в сообщении.

При этом в общей сложности с начала массовой эвакуации жителей республик Донбасса в Россию прибыли более 1,1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Росгвардия совместно с МЧС России доставила жителям Харьковской области свыше 70 тонн гуманитарной помощи.